Мутко рассказал Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-19T17:14:45+03:00

Вице-премьер сообщил о планах обеспечить пострадавших жильем в третьем квартале следующего года

Изменить размер текста: A A

Полностью закрыть вопрос с обеспечением жильем пострадавших от наводнения в Иркутской области правительство планирует в третьем квартале следующего года. Соответствующие заявление сделал вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания о мерах устранения последствий паводков с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 19 июля.

«Обеспечение жильем граждан, покупку жилья планируем завершить в третьем квартале 2020 года», — сказал Мутко.

Вице-премьер сообщил, что из 38078 человек, находящихся в списках пострадавших, финансовую помощь получили только 37683 и несколько потерпевших смогли остаться у своих родственников.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, после общения с местными жителями Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Он заявил, что на данный момент плохо организовано информирование жителей, выплаты пострадавшим, возведение жилья и инфраструктуры. Российский лидер также назвал «неразберихой» организацию помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU