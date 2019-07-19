Мутко рассказал Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Полностью закрыть вопрос с обеспечением жильем пострадавших от наводнения в Иркутской области правительство планирует в третьем квартале следующего года. Соответствующие заявление сделал вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания о мерах устранения последствий паводков с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 19 июля.
«Обеспечение жильем граждан, покупку жилья планируем завершить в третьем квартале 2020 года», — сказал Мутко.
Вице-премьер сообщил, что из 38078 человек, находящихся в списках пострадавших, финансовую помощь получили только 37683 и несколько потерпевших смогли остаться у своих родственников.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, после общения с местными жителями Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Он заявил, что на данный момент плохо организовано информирование жителей, выплаты пострадавшим, возведение жилья и инфраструктуры. Российский лидер также назвал «неразберихой» организацию помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU