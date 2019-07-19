2019-07-19T17:31:16+03:00
В мире

"Стыд и позор": Захарова откликнулась на новости о продлении ареста Вышинского

Дипломат не одобрила действия украинского суда
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Официальный представитель украинского МИДа Мария Захарова отреагировала на новости об очередном продлении ареста Кирилла Вышинского. Напомним, сегодня, 18 июля, заключение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского было продлено до 19 сентября.

"Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - написала Мария Захарова в социальной сети.

Следующее заседание по делу журналиста состоится 16 сентября. Напомним, на заседании прокуратура настаивала на продлении ареста из опасений, что он каким-то образом сможет оказывать давление на свидетелей. Суд учел эту позицию.

Также сегодня стало известно,что президент Украины Владимир Зеленский готов обменять журналиста на террориста. «Первым нормальным шагом» между Москвой и Киевом, по его мнению, может стать обмен осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, готовившего теракт в Крыму, на находящегося под судом украинского журналиста Кирилла Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подросток угнал два самолета в Китае
В Москве приговорили к тюремному заключению фигурантов дела о похищении наркозависимых
Вблизи университета в Кабуле произошел текракт
МИД РФ: Вашингтон пытается наказать Анкару за проявление суверенитета
Врач рассказал о том, как правильно ходить в баню
Мутко рассказал Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Владимир Зеленский попрощался с 11 послами
Испытания американской гиперзвуковой ракеты перенесены на конец года
"Это вопрос принятия технологий": эксперт оценил безопасность Face App
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом Нидерландов апелляции «Газпрома»
В МИД РФ назвали бессмысленным очередной пакет американских санкций
В МИД сообщили о закрытых консультациях с Нидерландами по МН17
Поезд московского метро потерял хвост во время движения
Киевский суд вновь продлил арест Вышинского
В Битве тортов в Парке Горького сможет принять участие любой желающий
В 2019 году купальный сезон в Москве не состоялся
Ученые из США обнаружили способ замедлить развитие болезни Альцгеймера
Путин: ликвидация последствий паводка в Иркутской области плохо организована
Сотруднику УФНС Москвы предъявили обвинения по делу о разбое с участием спецназовцев ФСБ
В Афинах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Новость про обращение СПЧ к Мосгоризбиркому оказалась фейком
Минтруд не стал увеличивать размер пособия по безработице на 2020 год
По требованию Роскомнадзора Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Полиция Мюнхена не исключает, что пропавших россиянок могли убить
Росстандарт забраковал ГОСТ на фотосессии для младенцев из-за жалоб ВИЧ-положительных
На портале "Узнай Москву" появился посвященный Маяковскому маршрут
Посол Южной Кореи вызван в МИД Японии для вручения ноты протеста