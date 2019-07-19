"Стыд и позор": Захарова откликнулась на новости о продлении ареста Вышинского

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-19T17:31:16+03:00

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Официальный представитель украинского МИДа Мария Захарова отреагировала на новости об очередном продлении ареста Кирилла Вышинского. Напомним, сегодня, 18 июля, заключение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского было продлено до 19 сентября.

"Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - написала Мария Захарова в социальной сети.

Следующее заседание по делу журналиста состоится 16 сентября. Напомним, на заседании прокуратура настаивала на продлении ареста из опасений, что он каким-то образом сможет оказывать давление на свидетелей. Суд учел эту позицию.

Также сегодня стало известно,что президент Украины Владимир Зеленский готов обменять журналиста на террориста. «Первым нормальным шагом» между Москвой и Киевом, по его мнению, может стать обмен осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, готовившего теракт в Крыму, на находящегося под судом украинского журналиста Кирилла Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU