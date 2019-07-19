МИД РФ: Вашингтон пытается наказать Анкару за проявление суверенитета

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-19T17:46:35+03:00

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Основной способ ведения Вашингтоном внешней политики – наказание стран за проявление суверенитета. Таким образом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал угрозы Соединенных Штатов ввести санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Это такой способ ведения США внешней политики: наказывать тех, кто проявляет малейшие признаки суверенитета, отстаивает собственные экономические интересы и пытается не подчиняться диктату из Вашингтона», - сказал замглавы МИД РФ, отметив, что речь идет не только «об окриках и прямых командах, но и санкциях».

Напомним, Вашингтон неоднократно угрожал Анкаре введением санкций за приобретение С-400. Накануне Белый дом объявил, что Турция будет исключена из программы F-35 из-за поставок российских систем, которые стартовали 12 июля. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не изучают в данный момент возможность введения ограничительных мер против Турецкой Республики в связи с покупкой российских ЗРС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719831" frameborder="0"></iframe> Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU