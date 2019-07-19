В Москве приговорили к тюремному заключению фигурантов дела о похищении наркозависимых

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-19T17:58:39+03:00

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Чертановский районный суд Москвы приговорил фигурантов дела о похищении людей с алкогольной и наркотической зависимостью фондом реабилитации "Восстановление" под видом оказания им помощи. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд признал подсудимых виновными и приговорил их на сроки от пяти до восьми лет заключения в исправительной колонии строгого режима", - сказала представитель суда. Отмечается, что двое подсудимых находились под домашним арестом и были взяты под стражу в зале суда, тогда как еще двое фигурантов были оправданы по одному из эпизодов.

Обвинение также поддержало гражданские иски к каждому подсудимому на сумму 300 тыс. рублей. Помимо этого, с каждого осужденного суд взыскал в пользу одного из потерпевших по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В ходе расследования дела было установлено, что фигуранты вступили в сговор для похищения и незаконного лишения свободы людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимости. Для этого они основали благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек "Восстановление".

Фигуранты дела содержали своих "пациентов" на различных квартирах в Москве, где удерживали их. В 2015 году они перевезли одного молодого человека на остров на озере Селигер в Тверской области, однако ему удалось бежать и вернуться домой. В 2017 году другой потерпевший, запертый в квартире в Москве, написал записку с просьбой о помощи и бросил ее в окно. Прочитавшие записку соседи передали информацию в полицию, после чего преступников задержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/603852" frameborder="0"></iframe> Служба церкви "Восстановление". На сцене пастор Евгений Пересветов.В столице и по всей стране действуют десятки псевдоцерквей, которые под предлогом реабилитации наркоманов превращают зависимых и их близких в управляемую толпу. В нечеловеческих условиях и за немалые деньги

ИСТОЧНИК KP.RU