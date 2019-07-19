СЕГОДНЯ 18:30 2019-07-19T18:30:18+03:00

Вашингтон заявил о наличии «явных доказательств» того, что США сбили иранский беспилотник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В администрации Трампа заявили, что видео инцидента может быть обнародовано Пентагоном

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У Вашингтона есть «явные доказательства», что корабль американских Военно-морских сил Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Соответствующие заявление сделал высокопоставленный представитель администрации президента США.

«У нас есть явные доказательства, что военный корабль ВМС США Boxer сбил иранский беспилотник…Мы уверены» - передает агентство Reuters слова высокопоставленного чиновника, который добавил, что видео инцидента может быть обнародовано Пентагоном.

Представитель администрации также заявил, что Вашингтон «будет уничтожать любые иранские дроны», которые будут подлетать «слишком близко» к американским кораблям в Ормузском проливе.

Напомним, 18 июля, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о сбитом в районе Ормузского пролива иранском беспилотники, объяснив такие действия тем, что США оставляют за собой право защищать своих людей и свои объекты. Однако Тегеран поспешил опровергнуть утверждение главы Белого Дома. В пятницу 19 июля, в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции заявил, что в самое ближайшие время опубликует снимки корабля Boxer, чтобы продемонстрируют мировому сообществу безосновательность заявлений Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU