2019-07-19T19:21:36+03:00
В мире

Вашингтон призвал к исполнению решения ЕСПЧ по делу «Рустави 2»

Ранее Европейский суд не выявил нарушений конвенции по правам человека в действиях грузинского телеканала
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вашингтон призвал к исполнению решения ЕСПЧ по делу «Рустави 2»Вашингтон призвал к исполнению решения ЕСПЧ по делу «Рустави 2»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вашингтон продолжает поддержку свободы слова в Грузии, поэтому будет внимательно следить за ситуацией вокруг решения Европейского суда по правам человека в деле грузинского телеканала «Рустави 2». Такое заявление распространило американское посольство в Тбилиси.

«Мы внимательно следим за ситуацией, создавшейся вокруг решения Европейского суда по правам человека по делу о "Рустави 2" от 18 июля», - говориться в сообщении посольства, где отмечено, что «свобода слова и разнообразие СМИ являются основой демократии».

«Мы призываем, чтобы решение суда исполнилось справедливо, аполитично, и чтобы была обеспечена возможность множества мыслей в СМИ», - подчеркивается в заявлении.

Ранее Европейский суд не выявил нарушений конвенции по правам человека в деле грузинского телеканала, ведущий которого Георгий Габуния больше минуты оскорблял президента России Владимира Путина в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинская пиццерия вывесила оскорбляющую русскоязычных клиентов табличку
"Третий лишний": Госзакупки импортной продукции организуют по новым правилам
Премьер Косова подал в отставку из-за вызова в Гаагу
В МИД РФ было передано поручительство омбудсмена Украины в отношении украинских моряков
Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выросло до 75
Вашингтон заявил о наличии «явных доказательств» того, что США сбили иранский беспилотник
Подросток угнал два самолета в Китае
В Москве приговорили к тюремному заключению фигурантов дела о похищении наркозависимых
Вблизи университета в Кабуле произошел текракт
МИД РФ: Вашингтон пытается наказать Анкару за проявление суверенитета
Врач рассказал о том, как правильно ходить в баню
"Стыд и позор": Захарова откликнулась на новости о продлении ареста Вышинского
Мутко рассказал Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Владимир Зеленский попрощался с 11 послами
Испытания американской гиперзвуковой ракеты перенесены на конец года