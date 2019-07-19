Вашингтон призвал к исполнению решения ЕСПЧ по делу «Рустави 2»

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-19T19:21:36+03:00

Ранее Европейский суд не выявил нарушений конвенции по правам человека в действиях грузинского телеканала

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Вашингтон продолжает поддержку свободы слова в Грузии, поэтому будет внимательно следить за ситуацией вокруг решения Европейского суда по правам человека в деле грузинского телеканала «Рустави 2». Такое заявление распространило американское посольство в Тбилиси.

«Мы внимательно следим за ситуацией, создавшейся вокруг решения Европейского суда по правам человека по делу о "Рустави 2" от 18 июля», - говориться в сообщении посольства, где отмечено, что «свобода слова и разнообразие СМИ являются основой демократии».

«Мы призываем, чтобы решение суда исполнилось справедливо, аполитично, и чтобы была обеспечена возможность множества мыслей в СМИ», - подчеркивается в заявлении.

Ранее Европейский суд не выявил нарушений конвенции по правам человека в деле грузинского телеканала, ведущий которого Георгий Габуния больше минуты оскорблял президента России Владимира Путина в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU