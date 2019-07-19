"Третий лишний": Госзакупки импортной продукции организуют по новым правилам

СЕГОДНЯ 19:33 2019-07-19T19:34:38+03:00

Товары для оборонки иностранные компании поставлять не смогут вовсе. а в остальных сферах с условием

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В Минпромторге рассказали о том, как будет устроен механизм госзакупок импортной продукции. Для "оборонки" они, скорее всего, будут запрещены. К тому же в сфере начнет действовать правило "третий лишний".

Суть системы проста. Если на торги подают заявку как минимум две российские компании или производители из стран Евразийского экономического союза, то иностранная компания к конкурсу не допускается.

"Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм "третий лишний" и ценовые преференции. Таким образом, это позволит в закупочной деятельности установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции", - пояснили ТАСС в Минпромторге.

ИСТОЧНИК KP.RU