Украинская пиццерия вывесила оскорбляющую русскоязычных клиентов табличку

СЕГОДНЯ 19:48 2019-07-19T19:49:48+03:00

На ней свинья в цветах триколора в запрещающем знаке

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На входе в заведение New York Street Pizza в украинских Черновцах появилась оскорбляющая табличка. На ней стилизованный под запрещающий знак изображение свиньи раскрашенной в цвета российского флага.

"Это предупреждение.Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению", - заявил изданию strana.ua администратор заведения.

Почему требование разговаривать лишь на местном языке было выраженное в такой грубой форме он пояснить не смог. Несколько дней назад в незалежной вступил в законную силу закон об исключительности украинского языка. Документ обязывает представителей множества сфер разговаривать только на родном языке. За нарушение предусмотрены штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU