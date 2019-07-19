Украинская пиццерия вывесила оскорбляющую русскоязычных клиентов табличку
На входе в заведение New York Street Pizza в украинских Черновцах появилась оскорбляющая табличка. На ней стилизованный под запрещающий знак изображение свиньи раскрашенной в цвета российского флага.
"Это предупреждение.Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению", - заявил изданию strana.ua администратор заведения.
Почему требование разговаривать лишь на местном языке было выраженное в такой грубой форме он пояснить не смог. Несколько дней назад в незалежной вступил в законную силу закон об исключительности украинского языка. Документ обязывает представителей множества сфер разговаривать только на родном языке. За нарушение предусмотрены штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU