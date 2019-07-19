2019-07-19T21:19:57+03:00
Общество

Путин лишил Челябинск саммитов БРИКС и ШОС

Президент пообещал доверить городу другие мероприятия государственного уровня
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин пообещал оставить городу те деньги, которые должны были направить на развитие перед мероприятиями.Владимир Путин пообещал оставить городу те деньги, которые должны были направить на развитие перед мероприятиями.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин принял решение о переносе двух крупнейших саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска в Питер. Об этом он сообщил на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

"Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия: ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой - председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге", - приводит слова президента РИА Новости.

Он добавил, что несмотря на это решение в город все равно поступят федеральные средства, которые предполагалось потратить на развитие мегаполиса.

- Я думаю, что мы другое международное мероприятие на государственном уровне в будущем проведем, - пообещал Путин в качестве компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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