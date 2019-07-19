США ввели новые санкции против чиновников Венесуэлы

СЕГОДНЯ 22:45 2019-07-19T22:46:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько официальных должностных лиц Венесуэллы попали в черные списки США. Так произошло потому что американская сторона считает их виновными в нарушении прав человека. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Сегодня США объявили новые санкции против чиновников VZ [Венесуэлы], ответственных за репрессии и пытки невинных граждан VZ. ООН сообщает о почти 7 тысячах убийств режима Мадуро за последние 18 месяцев. Мы выступаем с гражданами Венесуэлы против их угнетателей в борьбе за свободу", - написал он в Twitter.

Кто конкретно попал под санкции он не уточнил. Ведомства США о расширении санационных списков не сообщали. Ранее туда попали Главное управление военной контрразведки страны, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, а также судья Кэрола Падилья. Санкции США против Венесуэлы ужесточаются с каждым годом. Начало им было положено в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU