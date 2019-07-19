Неизвестный ограбил Казанский собор на Красной площади

19 Июль 23:30 2019-07-19T23:39:16+03:00

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В центре Москвы на Красной площади неизвестный 19 ибля ограбил собор Казанской Иконы Божией Матери. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратился представитель Казанского собора. По его словам, неизвестный мужчина зашел в храм, открыто украл из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей и скрылся. Он описал подозреваемого. Это худощавый славянин 40-50 лет, среднего роста, светловолосый, передает агентство городских новостей «Москва».

По данному факту возбудили уголовное дело о грабеже, ведется розыск злоумышленника.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал об ограблении, которое произошло в храме Великомученика Дмитрия Солунского на востоке Москвы. Тогда четверо парней азиатской внешности, вооруженные железными прутьями, ворвались в церковную лавку при храме. Охранник - сотрудник одного из московских ЧОПов попытался им помешать, но его избили прутьями и связали. Преступники забрали с витрины несколько золотых крестов и цепочек.

ИСТОЧНИК KP.RU