Путин не считает, что британские спецслужбы причастны к отравлению Скрипаля

СЕГОДНЯ 00:02 2019-07-20T00:07:39+03:00

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Президент России Владимир Путин не верит в то, что спецслужбы Великобритании имеют отношение к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в рамках фильма "Битва за Украину".

"Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю. Если бы хотели отравить, отравили бы. Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать", - сказал глава государства.

По мнению Путина, отравить Скрипаля британским спецслужбам не составило бы труда, особенно если он находился в их руках. Также президент выразил сомнение, что экс-шпион еще может предоставить какую-либо информацию прессе.

"Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был", - добавил российский лидер.

Он отметил, что не знает, где сейчас находится Скрипаль.

Как писал сайт kp.ru, Владимир Путин дал интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери в парке нашли Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оба были без сознания. Британские власти заявили, что шпиона-перебежчика отравили российские спецслужбы и использовали при этом нервно-паралитический яд. При этом никаких доказательств своих обвинений Лондон не предъявил.

ИСТОЧНИК KP.RU