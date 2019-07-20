Россиянам на задержанном британском танкере ничего не угрожает, считают в профсоюзе

СЕГОДНЯ 00:25 2019-07-20T00:36:22+03:00

Экипаж судно могут в скором времени освободить под залог

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Гражданам России, находящимся на задержанном Ираном британском танкере Stena Impero, не грозит никакая опасноть. Такое мнение высказал координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

"Там не пираты - не думаю, что что-то произойдет с нашими гражданами", - отметил представитель профсоюза.

Фишов считает, что действия иранских властей - это ответные меры на задержание их танкера в Гибралтаре, передает ТАСС.

"В Гибралтаре моряков освободили под залог, уверен, что здесь так же моряков освободят, что будет с танкером - никто сейчас не скажет", - предположил координатор ITF

Судовладелец - шведская компания Stena Bulk & Northern Marine Management подтвердила, что на борту танкера находятся трое россиян. Всего на борту находятся 23 человека, граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Подданных Соединенного Королевства среди членов экипажа танкера, который ходит под британским флагом, нет.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что бойцы спецподразделения Ирана "Корпус стражей исламской революции" задержали британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Власти Ирана обвинили судно в нарушении международных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU