Россиянам на задержанном британском танкере ничего не угрожает, считают в профсоюзе
Гражданам России, находящимся на задержанном Ираном британском танкере Stena Impero, не грозит никакая опасноть. Такое мнение высказал координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.
"Там не пираты - не думаю, что что-то произойдет с нашими гражданами", - отметил представитель профсоюза.
Фишов считает, что действия иранских властей - это ответные меры на задержание их танкера в Гибралтаре, передает ТАСС.
"В Гибралтаре моряков освободили под залог, уверен, что здесь так же моряков освободят, что будет с танкером - никто сейчас не скажет", - предположил координатор ITF
Судовладелец - шведская компания Stena Bulk & Northern Marine Management подтвердила, что на борту танкера находятся трое россиян. Всего на борту находятся 23 человека, граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Подданных Соединенного Королевства среди членов экипажа танкера, который ходит под британским флагом, нет.
Напомним, сайт kp.ru сообщал, что бойцы спецподразделения Ирана "Корпус стражей исламской революции" задержали британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Власти Ирана обвинили судно в нарушении международных правил.
ИСТОЧНИК KP.RU