Дана Борисова ответила на критику украинских националистов за ее приезд в Киев
Дана Борисова ответила на негативные посты пользователей к опубликованной ею в Instagram фотографии с майдана Незалежности в Киеве. Телеведущая опубликовала в соцсети несколько снимков из столицы Украины, чем вызвала бурю возмущения украинских националистов.
"Реакция ожидаема... К Киеву у меня осталось хорошее отношение", — сказала телеведущая в интервью RT.
По словам Борисовой, на раньше она периодически приезжала на Украину. Когда ситуация в стране была стабильной, ее часто приглашали на работу ведущей в различные шоу.
"В этот раз я поехала на съёмки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила", - подчеркнула она.
Украинские пользователи под постом Борисовой разразились гневной отповедью в адрес своей погранслужбы, за то что пустили телеведущую из России в страну. Радикалы окрестили пограничников и нынешнюю власть за этот "проступок" предателями и "малороссами". Главное преступление Борисовой, по мнению националистов, состоит в том, что она побывала в Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU
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