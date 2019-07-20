Дана Борисова ответила на критику украинских националистов за ее приезд в Киев

СЕГОДНЯ 01:56 2019-07-20T02:00:07+03:00

Телеведущая отметила, что в реальности не сталкивалась с враждебностью на Украине

Изменить размер текста: A A

Дана Борисова ответила на негативные посты пользователей к опубликованной ею в Instagram фотографии с майдана Незалежности в Киеве. Телеведущая опубликовала в соцсети несколько снимков из столицы Украины, чем вызвала бурю возмущения украинских националистов.

"Реакция ожидаема... К Киеву у меня осталось хорошее отношение", — сказала телеведущая в интервью RT.

По словам Борисовой, на раньше она периодически приезжала на Украину. Когда ситуация в стране была стабильной, ее часто приглашали на работу ведущей в различные шоу.

"В этот раз я поехала на съёмки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила", - подчеркнула она.

Украинские пользователи под постом Борисовой разразились гневной отповедью в адрес своей погранслужбы, за то что пустили телеведущую из России в страну. Радикалы окрестили пограничников и нынешнюю власть за этот "проступок" предателями и "малороссами". Главное преступление Борисовой, по мнению националистов, состоит в том, что она побывала в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU