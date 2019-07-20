ГИБДД назвала главную причину гибели людей на дорогах в России

СЕГОДНЯ 02:24 2019-07-20T02:24:17+03:00

В России смертельные ДТП чаще всего происходят из-за выезда на встречную полосу Фото: Александр ЗЛОЙ

В госавтоинспекции отметили рост аварий с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет

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Одной из главных причин гибели людей на автодорогах в России является выезд транспортных средств на встречную полосу движения. Об этом сообщили в ГИБДД РФ.

"Одно из решений проблемы - разделение потоков транспорта.Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения", который является его структурным компонентом", - отметили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, за шесть месяцев 2019 года число дорожных аварий снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших - на 5,4%, а раненых - на 0,5%. Тем не менее, ГИБДД в этом году отмечает рост всех показателей аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в апреле, что Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до 3 тысяч рублей, а также ввести административную ответственность за превышение скорости на 10-20 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU