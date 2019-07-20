2019-07-20T03:37:16+03:00
Политика

США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане

Вашингтон называет женевский формат - единственным заслуживающим доверия
Юлия ДИВЕЕВА
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Сирийская оппозиция принимает участие в астанинском формате переговоров по СирииСирийская оппозиция принимает участие в астанинском формате переговоров по СирииФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не станут "ни в какой форме" участвовать в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в рамках астанинского процесса. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что единственной площадкой для политического прогресса в Сирии является ООН.

"Переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут заменить Женеву, и Соединенные Штаты не будут участвовать ни в какой форме. Женевский процесс - единственный заслуживающий доверия, законный и международно признанный формат для политического процесса в Сирии", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

В Вашингтоне считают, что астанинский процесс не смог "предотвратить насилие или добиться существенных успехов на пути к миру", передает ТАСС.

Как передавал сайт kp.ru, переговоры в столице Казахстана Нур-Султане запланированы на 1-2 число августа.Участие в переговорах примут делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители сирийского правительства и оппозиции. Наблюдателями станут гости из Ливана, Ирака, Иордании и ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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