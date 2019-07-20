2019-07-20T05:03:41+03:00
В мире

Саудовская Аравия разрешила США разместить дополнительный контингент военных

Глава Пентагона также одобрил перемещение в регион дополнительных сил
Юлия ДИВЕЕВА
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Король Саудовской Аравии разрешил США ввести дополнительный контингентКороль Саудовской Аравии разрешил США ввести дополнительный контингентФото: REUTERS
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд разрешил Соединенным Штатам разместить на территории страны дополнительный контингент ВС США. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Как сообщает государственное Саудовское агентство печати, решение призвано укрепить безопасность в регионе и усилить сотрудничество между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией.

Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил дополнительное размещение американских военных в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

“По согласованию с Саудовской Аравией и по ее приглашению министр обороны одобрил перемещение военнослужащих США и ресурсов для развертывания в Саудовской Аравии", - говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

В министерстве отметили, что решение послужит дополнительным сдерживающим фактором и позволит защищать силы и интересы США в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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