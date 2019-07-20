Саудовская Аравия разрешила США разместить дополнительный контингент военных
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд разрешил Соединенным Штатам разместить на территории страны дополнительный контингент ВС США. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Как сообщает государственное Саудовское агентство печати, решение призвано укрепить безопасность в регионе и усилить сотрудничество между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией.
Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил дополнительное размещение американских военных в Саудовской Аравии, передает ТАСС.
“По согласованию с Саудовской Аравией и по ее приглашению министр обороны одобрил перемещение военнослужащих США и ресурсов для развертывания в Саудовской Аравии", - говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.
В министерстве отметили, что решение послужит дополнительным сдерживающим фактором и позволит защищать силы и интересы США в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU