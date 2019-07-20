2019-07-20T06:07:55+03:00
Происшествия

В Китае 10 человек погибли при взрыве на заводе в Китае

Еще 19 человек пострадали, а судьба пятерых пока неизвестна
Юлия ДИВЕЕВА
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На заводе в Китае произошел взрывНа заводе в Китае произошел взрывФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На газоперерабатывающем заводе в городе Саньмэнься китайской провинции Хэнань 19 июля прогремел взрыв. В результате погибли 10 человек, 19 получили тяжелые травмы. Судьба еще пятерых человек остается неизвестной.

Отмечается, что взрыв произошел в пятницу в 17:50 по местному времени (12:50 мск). ЧП не коснулось основной зоны, где размещены контейнеры с опасными веществами. Сейчас работа завода была полностью остановлена.

Ударная волна была такой силы, что в радиусе трех километров в окнах прилегающих жилых зданий выбило стекла. Спасатели и пожарные на месте ЧП продолжают работу. По факту начато расследование, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 29 мая на заводе по производству чугуна в городе Наньчан провинции Цзянси на юго-востоке Китая прогремел взрыв. В результате происшествия погиб один человек, еще девять получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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