Украинский министр инфраструктуры назвал указ Зеленского "цирком"

СЕГОДНЯ 06:29 2019-07-20T06:29:30+03:00

Омеляну не понравились бюджет и сроки выделенные на ремонт дорог в стране

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Цирк на государственном уровне. Так министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.

"Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения", - написал Омелян в фейсбуке.

Он заявил, что суммы и сроки, указанные в документе нереальные. Бюджет ремонтных работ занижен в три раза. Омелян указал, что дорожные компании не станут работать себе в убыток.

"И нет, это нереально сделать за три года! А ответ держать через три года придется вам, господин президент. А есть ли у вас эти три года?", - спросил Омелян.

ИСТОЧНИК KP.RU