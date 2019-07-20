Сильный ветер и дожди: В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-20T07:33:46+03:00

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В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности в субботу, 20 июля. В столичном регионе ожидается сильный ветер, а местами пройдут дожди.

Синоптики сообщают, что температура воздуха в столице будет варьироваться от 19 до 20 градусов выше нуля днем. Ночью. Столбик термометра будет колебаться на отметке от 13 до 15 градусов тепла. В Московской области будет незначительно теплее: днем от 19 до 21 градуса со знаком плюс, а ночью будет напротив холоднее, чем в Москве – температура воздуха опустится до 10 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами от 12 до 17 метров в секунду. Направление у него будет юго-западное. Ночью он немного ослабнет до 10 метров секунду максимум и сменит направление на северо-западное.

Напомним, что в Москве с начала месяца неустойчивая и дождливая погода. Однако вскоре, как утверждают синоптики, погода сменится на положительную.

ИСТОЧНИК KP.RU