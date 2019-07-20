Ведущий «Рустави-2», оскорбивший Путина, может вернуться на работу
Интерес к скандально прославившемуся журналисту «Рустави-2» Георгию Габуния не перестает утихать. Новый генеральный директор телекомпании Паата Салия считает, что он может вернуться на работу. Напомним, что его отстранили на два месяца.
- По истечении взыскания, наложенного на Габуния советом саморегуляции телеканала, он сможет продолжить свою обычную деятельность, - отметил Салия.
Он также сказал на встрече с коллективом компании, что новый владелец «Рустави-2» не планирует вмешиваться в работу и политику редакции. Он также высказался о финансовом положении предприятия, которое оказалось хуже его ожиданий. А коллектив в свою очередь предложил создать общественный совет, который будет контролировать кадровые вопросы компании.
Напомним, что о телекомпании услышал весь мир, когда журналист Георгий Габуния в эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Это вызвало массу негодований и акции протеста. На дом, где живет ведущий даже повесили позорную табличку.
Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.
ИСТОЧНИК KP.RU