2019-07-20T13:32:59+03:00
Общество

Ведущий «Рустави-2», оскорбивший Путина, может вернуться на работу

Его отстранили на два месяца
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ведущий «Рустави-2», оскорбивший Путина, может вернуться на работуВедущий «Рустави-2», оскорбивший Путина, может вернуться на работуФото: YouTube
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Интерес к скандально прославившемуся журналисту «Рустави-2» Георгию Габуния не перестает утихать. Новый генеральный директор телекомпании Паата Салия считает, что он может вернуться на работу. Напомним, что его отстранили на два месяца.

- По истечении взыскания, наложенного на Габуния советом саморегуляции телеканала, он сможет продолжить свою обычную деятельность, - отметил Салия.

Он также сказал на встрече с коллективом компании, что новый владелец «Рустави-2» не планирует вмешиваться в работу и политику редакции. Он также высказался о финансовом положении предприятия, которое оказалось хуже его ожиданий. А коллектив в свою очередь предложил создать общественный совет, который будет контролировать кадровые вопросы компании.

Напомним, что о телекомпании услышал весь мир, когда журналист Георгий Габуния в эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Это вызвало массу негодований и акции протеста. На дом, где живет ведущий даже повесили позорную табличку.

Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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