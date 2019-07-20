Ведущий «Рустави-2», оскорбивший Путина, может вернуться на работу

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-20T13:32:59+03:00

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Интерес к скандально прославившемуся журналисту «Рустави-2» Георгию Габуния не перестает утихать. Новый генеральный директор телекомпании Паата Салия считает, что он может вернуться на работу. Напомним, что его отстранили на два месяца.

- По истечении взыскания, наложенного на Габуния советом саморегуляции телеканала, он сможет продолжить свою обычную деятельность, - отметил Салия.

Он также сказал на встрече с коллективом компании, что новый владелец «Рустави-2» не планирует вмешиваться в работу и политику редакции. Он также высказался о финансовом положении предприятия, которое оказалось хуже его ожиданий. А коллектив в свою очередь предложил создать общественный совет, который будет контролировать кадровые вопросы компании.

Напомним, что о телекомпании услышал весь мир, когда журналист Георгий Габуния в эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Это вызвало массу негодований и акции протеста. На дом, где живет ведущий даже повесили позорную табличку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718902" frameborder="0"></iframe> Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.

ИСТОЧНИК KP.RU