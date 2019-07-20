Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-20T13:49:29+03:00

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Министерство промышленности и торговли предложило смягчить ограничения на розничную продажу пива. Ведомство разработало проект, рассчитанный на 2019-2025 годы.

Первыми на инициативу отрегулировали в Минздраве, заявив, что любые меры, направленные на повышение потребления алкоголя, вызывают обеспокоенность. Специалисты планируют тщательно изучить эту инициативу, а также они напомнили о национальном проекте «Демография», где одна из задач – сокращение продаж алкоголя. В этом же пункте одно из требований - увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни.

Минпомторг в ближайшее время планирует направить этот документ в другие ведомства для согласования проекта. Об этом сообщает РБК.

Напомним, что к алкоголю пиво приравняли в 2011 году. Его запрещено продавать с 23:00 до 8:00, в некоторых регионах с 22:00 до 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU