Врачи рассказали о травмах Инны Чуриковой после падения со сцены
Народная артистка СССР Инна Чурикова 18 июля получила травму, споткнувшись и упав со сцены во время спектакля в театре «Русская песня» на Олимпийском проспекте в Москве. Актрису доставили в больницу и положили в реанимационную палату.
Ранее сообщалось, что ее состояние было тяжелое, потом артистку перевели из реанимационной палаты в обычную. Сейчас медики дают положительные прогнозы.
- Слава Богу, у нее нет ни трещин, ни переломов кости - просто ушибы. Неделька пройдет, и Инна Михайловна будет в строю. Видимо, ее больничный период скоро завершится, - сказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер в интервью ТАСС.
О состоянии актрисы также рассказывал ее супруг, режиссер Глеб Панфилов. Он отметил, что Инна Чурикова постепенно идет на поправку.
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ИСТОЧНИК KP.RU