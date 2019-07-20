Российские синхронисты выиграли золото в произвольной программе ЧМ

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-20T16:03:49+03:00

Ранее Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева также стали первыми в технической программе чемпионата в Кванджу

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Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева завоевали золото в произвольной программе соревнований по синхронному плаванию среди смешанных пар на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Спортсмены выступили с программой "Стиляги" и набрали 92,9667 балла. Второе место заняли Манила Фламини и Джорджо Минизини из Италии с 91,8333 балла. Замкнули тройку лидеров японцы Ацуси Абэ и Юми Адати. Им судьи дали 90,4000 балла.

Стоит отметить, что это уже второе золото Гурбанбердиевой и Мальцева на чемпионате мира 2019 года. Ранее они заняли первое место также в технической программе.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент 24-летний Мальцев считается единственным профессиональным синхронистом России и самым титулованным синхронистом мира. За свою карьеру он завоевал уже четыре золотые и две серебряные медали мировых первенств.

ИСТОЧНИК KP.RU