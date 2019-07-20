РПЦ призвала правительство быть избирательнее в импортозамещении лекарств

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-20T16:22:41+03:00

Не все отечественные аналоги оказывают то же самое действие, что и лекарства из-за рубежа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Русской православной церкви рекомендовали российскому правительству проконсультироваться со специалистами, прежде чем запрещать государственные закупки импортных препаратов и медицинского оборудования.

Глава синодального отдела внешних связей РПЦ митрополит Иларион указал на то, что политика импортозамещения очень важна для экономики страны, но применять ее стоит избирательно, ведь речь идет о жизнях и здоровье людей.

"Когда человек делает выстрел, он должен позаботиться о том, чтобы пуля рикошетом не ударила ни в него самого, ни в окружающих людей, а чтобы она поразила только конкретную цель", - сказал архиерей в эфире программы "Церковь и мир" телеканала "Россия-24".

По его мнению, для начала следует узнать, отечественные аналоги каких запрещенных к ввозу препаратов у нас есть, а также оказывают ли они то же действие, что и зарубежные.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе в Москве возбудили дело против женщины, которая заказала из-за границы лекарство от судорог для своего неизлечимо больного сына. Препарат ей рекомендовал врач, однако оказалось, что в России это средство не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU