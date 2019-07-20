В Москве завершился митинг оппозиции

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-20T17:09:08+03:00

В политической акции приняли участие около 12 тысяч человек

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На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился согласованный с властями митинг оппозиции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел России по городу.

"В центре столицы на проспекте Академика Сахарова завершился согласованный властями Москвы митинг. В мероприятии принимали участие порядка 12 тыс. человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомстве.

Митингующие выступали против отказа в регистрации ряда кандидатов на выборы в Московскую городскую думу из-за наличия множественного брака в подписях. Сайт kp.ru писал, что для допуска к избирательной кампании нужно было набрать не менее 4,5 тысячи голосов.

В МВД уточнили, что на протяжении всего времени проведения политической акции сотрудниками правоохранительных органов обеспечивалась охрана безопасности и общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU