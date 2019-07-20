2019-07-20T17:13:35+03:00
Политика

На украинскую певицу Приходько напали на концерте в Виннице

Артистка связала случившееся с выдвижением своей кандидатуры на выборы в Раду [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Анастасия Приходько с Юлией Тимошенко (слева направо)Анастасия Приходько с Юлией Тимошенко (слева направо)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время концерта в Виннице.

На кадрах, выложенного артисткой видео, на сцену выбегает мужчина с оголенным торсом и опрокидывает ее на пол. В ситуацию тут же вмешивается охрана, и нападавший скрывается. По завершению мероприятия Приходько отправилась в полицию, где написала заявление.

На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице.

"Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная компания. Если мои враги думают, что меня можно напугать-то я вас огорчу", - написала певица в Facebook.

По ее словам, недоброжелатели не только устроили нападение, но и пытались сорвать концерт другими способами. Так, на сцене пять раз выключали свет, и артистке приходилось петь вместе с толпой без музыки, передает телеканал RT.

Сайт kp.ru писал, что Приходько завершила карьеру исполнительницы еще в октябре прошлого года, а летом 2019-го заявила о намерении баллотироваться в Раду.

Приходько обратилась в полицию после нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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