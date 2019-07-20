На украинскую певицу Приходько напали на концерте в Виннице

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-20T17:13:35+03:00

Артистка связала случившееся с выдвижением своей кандидатуры на выборы в Раду [видео]

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Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время концерта в Виннице.

На кадрах, выложенного артисткой видео, на сцену выбегает мужчина с оголенным торсом и опрокидывает ее на пол. В ситуацию тут же вмешивается охрана, и нападавший скрывается. По завершению мероприятия Приходько отправилась в полицию, где написала заявление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721365" frameborder="0"></iframe> На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице.

"Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная компания. Если мои враги думают, что меня можно напугать-то я вас огорчу", - написала певица в Facebook.

По ее словам, недоброжелатели не только устроили нападение, но и пытались сорвать концерт другими способами. Так, на сцене пять раз выключали свет, и артистке приходилось петь вместе с толпой без музыки, передает телеканал RT.

Сайт kp.ru писал, что Приходько завершила карьеру исполнительницы еще в октябре прошлого года, а летом 2019-го заявила о намерении баллотироваться в Раду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721370" frameborder="0"></iframe> Приходько обратилась в полицию после нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU