2019-07-20T17:39:21+03:00
Происшествия

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды вечером 20 июля

В столицу вернутся грозы, дожди и сильный ветер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жителей Москвы предупредили о дожде с грозой. Фото: Михаил Терещенко ТАССЖителей Москвы предупредили о дожде с грозой. Фото: Михаил Терещенко ТАСС
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Во второй половине дня в субботу, 20 июля, в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ожидается сильный дождь, грозы и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по городу со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета.

"С 15 до 21 часа 20 июля местами по городу Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в экстренном предупреждении на сайте ведомства.

МЧС призывает жителей и гостей столицы быть внимательнее, избегать шатких конструкций, а также воздержаться от купания и рыбалки. Во время нахождения за рулем автомобиля необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Улучшение погодных условий может произойти на следующей неделе. Сайт kp.ru писал, что уже во вторник температура воздуха поднимется, а небо прояснится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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