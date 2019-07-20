2019-07-20T17:59:34+03:00
Экономика

Госдума ограничит привлечение средств через краудфандинг

С помощью нового закона планируется снизить финансовые риски для населения
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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в Госдуме прошел первое чтение новый законопроект «О клаудфандинге».в Госдуме прошел первое чтение новый законопроект «О клаудфандинге».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Инвестирование рядовыми гражданами проектов перспективных, по их мнению, проектов предпринимателей, а также любые другие вложение в чей-то труд через краудфандинговые платформы ограничат до суммы в 600 тысяч рублей в год – в Госдуме прошел первое чтение новый законопроект «О клаудфандинге».

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц лимит на краудфандинговые вложение будет значительно выше: до миллиарда рублей в год. Физические лица, не относящиеся к индивидуальным предпринимателям, смогут уравнять свои права перед операторами инвестплатформ на вложения большей суммы. Для получения соответствующего статуса будет составлен ряд требований, среди них: наличие высшего экономического образования, активов или имущества на сумму более 5 миллионов рублей, а также минимум два года опыта работы в сфере ценных бумаг.

При соответствии этим требованиям, потенциальные инвесторы смогут заключить договор с публичным акционерным обществом, получив так называемые утилитарные цифровые права (УЦП).

"Второе чтение возможно 23 июля, третье – 24 или 25 июля" – передают РИА Новости слова председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В Госдуме считают, что нововведение поможет снизить финансовые риски для населения.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о тонкостях «народного финансирования» и о том, как россияне за считанные минуты собирали на своем счету целое состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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