2019-07-20T18:22:39+03:00
Происшествия

Россиянку два дня избивали и насиловали в Барселоне

Туристка уснула на лавочке около автовокзала, а очнулась уже в "лагере" по оказанию сексуальных услуг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Полиция продолжает поиски еще двоих подозреваемыхПолиция продолжает поиски еще двоих подозреваемыхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российскую туристку два дня удерживали в одном из "секс-лагерей" Барселоны. 25-летнюю девушку постоянно избивали, накачивали наркотиками и насиловали.

О случившемся стало известно во вторник, 16 июля. Прохожие обнаружили на обочине девушку с кровавыми гематомами на руках, ногах и лице. Она была дезориентирована и просила о помощи. Уже в больнице пострадавшая рассказала, что несколько дней назад уснула на скамейке возле автовокзала, а очнулась в незнакомом месте.

Сначала россиянка говорила о том, что все это время ее насиловали около 20 мужчин, но успокоившись сократила их количество до четырех. Также девушка рассказала о некой женщине, которая очень жестоко с ней обращалась.

К настоящему моменту полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых - граждан Румынии, а также их вероятную сообщницу - подданную Испании. Поиски еще двоих мужчин продолжаются.

К слову, проживающая в Бенидорме мать изнасилованной россиянки считала, что ее дочь уже улетела в Москву, передает La Vanguardia.

Сайт kp.ru писал, что неделю назад на связь перестали выходить проживающие в Мюнхене гражданки РФ. Правоохранители считают, что Марию и ее 16-летнюю дочь могли убить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Онищенко готов судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Главы МИД США и Турции обсудили ситуацию с С-400 и F-35
Госдума ограничит привлечение средств через краудфандинг
Отпраздновать День шахмат на ВДНХ пришли 60 тысяч человек
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды вечером 20 июля
В Москве завершился митинг оппозиции
На украинскую певицу Приходько напали на концерте в Виннице
РПЦ призвала правительство быть избирательнее в импортозамещении лекарств
Российские синхронисты выиграли золото в произвольной программе ЧМ
Зеленский поручил доложить ему о ходе расследования убийства Шеремета
Кабмин одобрил создание единой базы с данными о населении России
Министр обороны Украины прокомментировал свою "стычку" с Зеленским
Британский комитет Cobra рекомендовал судам не приближать к водам Ормузского пролива
Врачи рассказали о травмах Инны Чуриковой после падения со сцены
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем