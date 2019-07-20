Россиянку два дня избивали и насиловали в Барселоне

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-20T18:22:39+03:00

Туристка уснула на лавочке около автовокзала, а очнулась уже в "лагере" по оказанию сексуальных услуг

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Российскую туристку два дня удерживали в одном из "секс-лагерей" Барселоны. 25-летнюю девушку постоянно избивали, накачивали наркотиками и насиловали.

О случившемся стало известно во вторник, 16 июля. Прохожие обнаружили на обочине девушку с кровавыми гематомами на руках, ногах и лице. Она была дезориентирована и просила о помощи. Уже в больнице пострадавшая рассказала, что несколько дней назад уснула на скамейке возле автовокзала, а очнулась в незнакомом месте.

Сначала россиянка говорила о том, что все это время ее насиловали около 20 мужчин, но успокоившись сократила их количество до четырех. Также девушка рассказала о некой женщине, которая очень жестоко с ней обращалась.

К настоящему моменту полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых - граждан Румынии, а также их вероятную сообщницу - подданную Испании. Поиски еще двоих мужчин продолжаются.

К слову, проживающая в Бенидорме мать изнасилованной россиянки считала, что ее дочь уже улетела в Москву, передает La Vanguardia.

Сайт kp.ru писал, что неделю назад на связь перестали выходить проживающие в Мюнхене гражданки РФ. Правоохранители считают, что Марию и ее 16-летнюю дочь могли убить.

ИСТОЧНИК KP.RU