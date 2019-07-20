2019-07-20T18:42:02+03:00
Политика

Онищенко готов судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Бывший главный санврач России напомнил, что власти должны выполнять задачи по укреплению здоровья населения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Геннадий ОнищенкоДепутат Геннадий ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил о готовности судиться с авторами инициативы об исключении пива из перечня алкогольной продукции. По его мнению, такое предложение цинично и беспринципно.

"Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? <...> Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу", - сказал Онищенко.

Бывший главврач страны напомнил, что президент России Владимир Путин ставил задачу по укреплению здоровья граждан, а инициатива министерства промышленности и торговли ей противоречит, передает ТАСС.

К слову, "Комсомольская правда" также побеседовала с Геннадием Григорьевичем. В ходе общения Онищенко выразил надежду на то, что в ведомстве "одумаются" и отменят инициативу.

"Я думаю, что это - кризис этого направления в нашей экономике", - заявил депутат.

Геннадий Онищенко - о предложении Минпромторга не считать пиво алкоголем.Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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