Партия Зеленского определилась с кандидатом на пост председателя Рады

СЕГОДНЯ 18:56 2019-07-20T18:56:36+03:00

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Новым председателем Верховной Рады в случае победы партии "Слуга народа" на досрочных выборах в украинский парламент, вероятнее всего, станет глава политического объединения Дмитрий Разумков. Такую информацию предоставили источники, близкие к его избирательному штабу.

По их мнению, Разумков заслужил этот пост, поскольку вся организационная работа в рамках президентской кампании Владимира Зеленского была именно на нем.

"Он сумел стать настоящим лидером команды и сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство", - цитирует РБК главу предвыборного штаба "Слуги народа" Александра Корниенко.

Политик подчеркнул, что не собирается оглашать назначение до победы на выборах.

Сайт kp.ru писал, что досрочные выборы в Раду состоятся в воскресенье, 21 июля. Для участия в наблюдении за ними на Украину прибыли свыше 200 международных наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU