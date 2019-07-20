Партия Зеленского определилась с кандидатом на пост председателя Рады
Новым председателем Верховной Рады в случае победы партии "Слуга народа" на досрочных выборах в украинский парламент, вероятнее всего, станет глава политического объединения Дмитрий Разумков. Такую информацию предоставили источники, близкие к его избирательному штабу.
По их мнению, Разумков заслужил этот пост, поскольку вся организационная работа в рамках президентской кампании Владимира Зеленского была именно на нем.
"Он сумел стать настоящим лидером команды и сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство", - цитирует РБК главу предвыборного штаба "Слуги народа" Александра Корниенко.
Политик подчеркнул, что не собирается оглашать назначение до победы на выборах.
Сайт kp.ru писал, что досрочные выборы в Раду состоятся в воскресенье, 21 июля. Для участия в наблюдении за ними на Украину прибыли свыше 200 международных наблюдателей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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