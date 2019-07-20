МИД Британии вызвал иранского дипломата в связи с задержанием танкера

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-20T19:30:56+03:00

Лондон требует от Тегерана объяснений относительно инцидента с судном Stena Impero в Ормузском проливе

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Поверенный в делах Ирана в Лондоне был вызван в министерство иностранных дел Великобритании с целью дачи объяснений относительно задержания танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Глава ведомства Джереми Хант пообещал побеседовать на эту тему также со своим коллегой из Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом. Дипломат планирует выразить ему “крайнее разочарование” случившимся, передает The Guardian.

Напомним, что в минувшую пятницу, 19 июля, в Ормузском проливе был задержан нефтяной танкер Stena lmpero под флагом Британии. Тегеран объяснил такую меру необходимостью расследовать инцидент с наездом судна на рыболовецкую лодку.

Сайт kp.ru писал, что в настоящий момент танкер находится в порту Бендер-Аббас. Все 23 члена экипажа, среди которых есть россияне, останутся в Иране до конца расследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721347" frameborder="0"></iframe> Захваченный британский танкер.

ИСТОЧНИК KP.RU