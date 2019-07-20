Посол Украины в Германии: доверие Киева к Берлину подорвано

СЕГОДНЯ 19:48 2019-07-20T19:48:48+03:00

Отношения между странами испортились после того, как немцы поддержали возвращение России в ПАСЕ

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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что доверие киевских властей к Германии было подорвано после того, как немцы высказались в поддержку восстановления полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Сайт kp.ru писал, что в конце июня деятельность представителей РФ в ПАСЕ была возобновлена. За возвращение россиян единогласно высказались члены делегаций 12 стран. Германия оказалась в числе тех государств, большинство представителей которых также были "за" восстановление полномочий.

По словам Мельника, свой голос в пользу России отдали восемь немецких депутатов, в том числе глава делегации Андреас Ника.

"Кто бы ни был за это ответственен в Берлине или в министерстве иностранных дел ФРГ, украинцы считают, что это была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало доверие Киева к Германии", — цитирует Die Welt посла.

Дипломат заявил, что в Киеве многие ожидают возвращения ФРГ "к реальной политике", в условиях которой Берлин жертвует интересами Украины и договаривается с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU