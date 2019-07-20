В России резко подорожает красная икра и рыба

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-20T19:52:39+03:00

Стоимость красной игры и рыбы вырастут на треть к концу текущего года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вылов рыбы за прошлый год, при этом, стал рекордным

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Стоимость красной игры и рыбы вырастут на треть к концу текущего года – об этом заявил глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

На данный момент, к старту сезона и начала продаж, на дальнем востоке сахалинскую горбушу продают по цене в 320–380 рублей за килограмм, камчатскую кету — по 390–410 рублей, симу — по 550–570 рублей

«По мере нарастания уловов цена лососей, безусловно, будет снижаться, однако возможность вернуться на прошлогодний уровень, когда был поставлен рекорд по вылову лососей, исключена», — передает информационное агентство "Интерфакс" слова Савельева.

Российские рыбаки, добавил он, уже выловили 61,4 тысячи тонн тихоокеанских лососей, под конец сезона улов должен достичь объема минимум в 461 тысячу тонн. В прошлом году работники рыболовной промышленности поставили рекорд по вылову в 675,8 тысячи тонн тихоокеанских лососей.

ИСТОЧНИК KP.RU