У берегов Стамбула вспыхнула яхта

СЕГОДНЯ 20:15 2019-07-20T20:16:45+03:00

Есть ли пострадавшие в результате пожара, пока неизвестно Фото: скриншот с видео

Люди надевали спасательные жилеты и прыгали прямо в воду [видео]

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У берегов турецкого Стамбула в проливе Босфор вспыхнула яхта. Очевидец случившегося успел снять пожар на видео, которое оказалось в распоряжении "КП".

На кадрах видно, что небольшое белое судно полностью объято пламенем, а небо поднимается столб черного дыма. По словам очевидца, находившиеся на яхте люди успели надеть спасательные жители и прыгнуть в воду. К ним на помощь тут же отправились катера и другие яхты, находящиеся поблизости.

Само судно стало относить ветром к берегу. К настоящему моменту пожарным уже удалось его потушить. Пострадал ли кто-то в результате инцидента пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721396" frameborder="0"></iframe> В проливе Босфор сгорела яхта.

ИСТОЧНИК KP.RU