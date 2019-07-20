2019-07-20T20:16:45+03:00
Происшествия

У берегов Стамбула вспыхнула яхта

Люди надевали спасательные жилеты и прыгали прямо в воду [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Есть ли пострадавшие в результате пожара, пока неизвестноЕсть ли пострадавшие в результате пожара, пока неизвестноФото: скриншот с видео
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У берегов турецкого Стамбула в проливе Босфор вспыхнула яхта. Очевидец случившегося успел снять пожар на видео, которое оказалось в распоряжении "КП".

На кадрах видно, что небольшое белое судно полностью объято пламенем, а небо поднимается столб черного дыма. По словам очевидца, находившиеся на яхте люди успели надеть спасательные жители и прыгнуть в воду. К ним на помощь тут же отправились катера и другие яхты, находящиеся поблизости.

Само судно стало относить ветром к берегу. К настоящему моменту пожарным уже удалось его потушить. Пострадал ли кто-то в результате инцидента пока неизвестно.

В проливе Босфор сгорела яхта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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