У берегов Стамбула вспыхнула яхта
У берегов турецкого Стамбула в проливе Босфор вспыхнула яхта. Очевидец случившегося успел снять пожар на видео, которое оказалось в распоряжении "КП".
На кадрах видно, что небольшое белое судно полностью объято пламенем, а небо поднимается столб черного дыма. По словам очевидца, находившиеся на яхте люди успели надеть спасательные жители и прыгнуть в воду. К ним на помощь тут же отправились катера и другие яхты, находящиеся поблизости.
Само судно стало относить ветром к берегу. К настоящему моменту пожарным уже удалось его потушить. Пострадал ли кто-то в результате инцидента пока неизвестно.
В проливе Босфор сгорела яхта.
ИСТОЧНИК KP.RU