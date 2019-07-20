Блогер Эрик Давидыч присел 1200 раз в прямом эфире

СЕГОДНЯ 20:47 2019-07-20T20:47:32+03:00

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Основатель известного в кругах автомобилистов портала Smotra.ru Эрик Давидыч доказал, что сможет сделать 1200 приседаний. За полтора часа выполнения упражнений он несколько раз падал на пол от изнеможения.

Давидыч, настоящая фамилия которого Китуашвили, в интервью Юрию Дудю ранее заявил, что способен за несколько часов отжаться 1500 раз или сделать 1200 приседаний. Оценившие интервью зрители засомневались в безупречной физической подготовке блогера, многие пользователи сети вовсе высмеяли его.

Семнадцатого июля Эрик принял вызов зрителей, опубликовав в своем instagram анонс трудновыполнимого челленджа. В описании к публикации он оставил свои реквизиты, пообещав все собранные во время трансляции деньги передать в помощь детским домам.

После каждой сотни приседаний владелец smotra.ru делал минутный перерыв, ему приносили воду, на месте проведения трансляции работала группа медиков, следившая за его состоянием.

Блогер Эрик Давидыч присел 1200 раз.

Трансляция набрала 10 тысячи лайков и 14 тысяч дизлайков. Последнее приседание Китуашвили сопроводил криком: «Никогда не ходите к Дудю и не отвечайте на его вопросы!».

Блогер Эрик Давидыч присел 1200 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU