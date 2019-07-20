СЕГОДНЯ 20:50 2019-07-20T20:50:09+03:00

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Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума. В субботу, 20 июля, они выросли в среднем на 5 тетри (0,02 доллара). Об этом свидетельствуют данные табло автозаправочных станций республики.

Так, бензин марки Regular или АИ-92 подорожал с 2,49 лари (0,86 доллара) за литр - до 2,54 лари ($0,88) на станциях Gulf и Rompetrol. В сети SOCAR аналогичное топливо можно приобрести за 2,53 лари ($0,87).

Экономисты считают, что повышение цен связано с падением курса лари. Сайт kp.ru писал, что национальная валюта Грузии достигла исторического минимума еще в конце июня. Эксперт в сфере экономики Ника Шенгелая считает, что в скором времени подорожают и продукты питания.

"Если такой курс сохранится и в августе, мы получим вторую волну повышения цен на продукты минимум на 8 - 10%", - сказал он в интервью телекомпании "Рустави 2".

ИСТОЧНИК KP.RU