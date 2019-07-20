Посольство Украины в Индии испортило все бюллетени накануне выборов

СЕГОДНЯ 21:30 2019-07-20T21:30:41+03:00

В МИД заявили, что дипломаты понесут персональную ответственность за угрозу срыва голосования

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Сотрудники посольства Украины в Индии по ошибке испортили все бюллетени для голосования накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

Министерство иностранных дел Украины предупредило дипломатические учреждения о том, что все печати избирательных участков, использовавшиеся во время президентской кампании, должны были быть возвращены обратно ведомству. Использовать их на выборах в парламент нельзя. В посольстве в Нью-Дели об этом требовании, похоже, не знали.

В результате голосование в Индии оказалось под угрозой срыва. В МИД пообещали, что послы понесут персональную ответственность за случившееся, передает издание "Левый берег".

Сайт kp.ru писал, что выборы в Раду состоятся уже в это воскресенье, 21 июля. Ожидается, что больше всего голосов наберет партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", а ее лидер Дмитрий Разумков займет пост председателя парламента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721393" frameborder="0"></iframe> Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU