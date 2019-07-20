Раздевающее людей приложение выставили на продажу

СЕГОДНЯ 21:38 2019-07-20T21:42:32+03:00

«Мир к нему пока не готов» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Нашумевшее приложение DeepNude, удаляющее с людей одежду на фотографиях с помощью нейростей, выставили на продажу.

Разработчики выставили одно из самых финансово перспективных приложений рынка всего за 30 тысяч долларов. За эту сумму разработчики предлагают получить права на интеллектуальную собственность, исходные коды, необходимые для радикальных изменений в работе самого приложения, твиттер-аккаунт с большим количеством подписчиков и официальный домен.

Как объяснили создатели приложения, они боятся не справиться с огромным потенциалом сервиса, при этом не только экономическим, но культурным - его запуск в конце июня привлек невероятное внимание медиа от Китая и России до США, а спорность его нравственной стороны вызвала огромный резонанс среди пользователей сети.

Собственно из-за моральной стороны вопроса приложение было закрыто. Необычно, что приостановили работу отнюдь не работники соответствующих магазинов, а сами разработчики.

«Мир к нему пока не готов», - заявили программисты.

Теперь они ищут инвестора, способного реализовать потенциал сервиса, создав новое и веселое приложение, которое не навредит его же пользователям.

«Вы инвестор? Получите эту прекрасную возможность», — написали они в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU