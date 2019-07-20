Белоруссия опровергла сообщения о войсках РФ в чернобыльный зоне

СЕГОДНЯ 22:28 2019-07-20T22:28:07+03:00

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Министерство обороны Белоруссии опровергло появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что на подконтрольной Минску части чернобыльской зоны базируются российские военные.

Тем временем, 61-я отдельная пехотная егерская бригада Вооруженных сил Украины уже приступила к проверке данной информации. На странице отделения в Facebook уточняется, что о словах "очевидцев" проинформировано командование всех уровней.

"Распространяемая в сети информация о якобы "присутствии войск РФ на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения" не соответствует действительности", - говорится в заявлении Минобороны Белоруссии, опубликованном в социальных сетях.

Подконтрольная Минску часть зону отчуждения на протяжении долгого времени оставалась закрыта для посторонних. Постепенно власти разрешили охотиться и рыбачить на чернобыльской территории, а в конце прошлого года состоялась первая официальная экскурсия для туристов. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU