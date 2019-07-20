Боевики за сутки обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме

СЕГОДНЯ 23:06 2019-07-20T23:12:10+03:00

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За минувшие сутки боевики в Сирии обстреляли район города Алеппо и три населенных пункта в провинциях Латакия и Хама. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Джнауро и Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия, Эль-Хуаш провинции Хама, а также район Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо", - уточнил он.

По словам Бакина, в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал сайт kp.ru, в Сирии на прошлой неделе было зафиксировано несколько случаев нарушения режима прекращения огня. Российские военные сообщили об одином случае в провинции Алеппо, второй в Латакии.

Турецкой стороной комиссии было зафиксировано 11 случаев открытия огня. Большинство – семь произошли в провинции Алеппо, три - в Хама и один в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU