Венесуэла обвинила ВВС США в нарушении воздушного пространства страны
Воздушное пространство Венесуэлы было нарушено самолетом-разведчиком ВВС США 19 июля. Об этом сообщает Министерство обороны Боливарианской Республики.
"Интегральное командование воздушной обороны засекло неизвестный самолет, летевший с северо-запада Карибского моря.Он, попав в воздушное пространство Венесуэлы, не назвал свою частоту и не соблюдал установленные процедуры", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Навстречу нарушителю вылетели национальные самолеты-перехватчики. Они установили, что в воздушное пространство Венесуэлы вторгся летательный аппарат военно-воздушных сил США, предназначенный для ведения электронной разведки, передает ТАСС.
Завидев перехватчики, воздушный шпион сменил курс и покинул территорию страны. Минобороны Боливарианской республики выступило с осуждением "такого типа провокаций со стороны США". Ведомство подчеркнуло, что венесуэльские вооруженные силы "продолжат защищать спокойствие венесуэльского народа".
ИСТОЧНИК KP.RU