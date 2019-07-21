Венесуэла обвинила ВВС США в нарушении воздушного пространства страны

СЕГОДНЯ 00:01 2019-07-21T00:01:19+03:00

Американский самолет-разведчик не назвал свою частоту и не соблюдал установленные правила

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Воздушное пространство Венесуэлы было нарушено самолетом-разведчиком ВВС США 19 июля. Об этом сообщает Министерство обороны Боливарианской Республики.

"Интегральное командование воздушной обороны засекло неизвестный самолет, летевший с северо-запада Карибского моря.Он, попав в воздушное пространство Венесуэлы, не назвал свою частоту и не соблюдал установленные процедуры", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Навстречу нарушителю вылетели национальные самолеты-перехватчики. Они установили, что в воздушное пространство Венесуэлы вторгся летательный аппарат военно-воздушных сил США, предназначенный для ведения электронной разведки, передает ТАСС.

Завидев перехватчики, воздушный шпион сменил курс и покинул территорию страны. Минобороны Боливарианской республики выступило с осуждением "такого типа провокаций со стороны США". Ведомство подчеркнуло, что венесуэльские вооруженные силы "продолжат защищать спокойствие венесуэльского народа".

ИСТОЧНИК KP.RU