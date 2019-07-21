Apple разрабатывает аналог операционной системы Huawei
Американская корпорация Apple работает над созданием операционную системы SiriOS, которая станет аналогом Hongmeng от китайской компании Huawei. Об этом сообщили аналитики Mangrove Capital Partners.
Новая операционная система будет применяться в автономном транспорте, решениях промышленной автоматизации и других узких отраслях и не касается систем для смартфонов.
По словам аналитиков, в ОС Siri будут широко применяться алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, а управление операционкой будет осуществляться, преимущественно голосовыми командами.
Создатели планируют сделать систему совместимой с другими разработками Apple. При этом первым устройством новой ОС может стать умная колонка HomePod нового поколения. Таким образом, Siri - это ответ американской компании на разработки Hongmeng китайской Huawei.
ИСТОЧНИК KP.RU