2019-07-21T01:01:38+03:00
Умные вещи

Apple разрабатывает аналог операционной системы Huawei

Новая система не предназначена для применения в смартфонах, а для устройств Интернета вещей (IoT)
Юлия ДИВЕЕВА
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Apple разрабатывает новую операционную систему для Интернета вещейApple разрабатывает новую операционную систему для Интернета вещейФото: REUTERS
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Американская корпорация Apple работает над созданием операционную системы SiriOS, которая станет аналогом Hongmeng от китайской компании Huawei. Об этом сообщили аналитики Mangrove Capital Partners.

Новая операционная система будет применяться в автономном транспорте, решениях промышленной автоматизации и других узких отраслях и не касается систем для смартфонов.

По словам аналитиков, в ОС Siri будут широко применяться алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, а управление операционкой будет осуществляться, преимущественно голосовыми командами.

Создатели планируют сделать систему совместимой с другими разработками Apple. При этом первым устройством новой ОС может стать умная колонка HomePod нового поколения. Таким образом, Siri - это ответ американской компании на разработки Hongmeng китайской Huawei.

ИСТОЧНИК KP.RU

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