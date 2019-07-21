2019-07-21T02:29:39+03:00
Звезды

Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу о Бэтмене

Осенью выходит первое официальное издание серии комиксов про Бэтмена, посвященных одной законченной истории
Юлия ДИВЕЕВА
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Российская рок-группа LumenРоссийская рок-группа LumenФото: СОЦСЕТИ
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В работе над саундтреком к комиксу о Бэтмене, который выходит этой осенью, принимала участие российская рок-группа Lumen. Об в субботу рассказал вокалист и автор песен коллектива Рустем Булатов.

"Мы решили посотрудничать, с подачи издательства "Азбука-Аттикус" поучаствовать в очень интересном проекте - мы сейчас записываем новую песню и делаем компиляцию старых композиций, это будет саундтрек к комиксу”, - сообщил он на пресс-конференции на поле фестиваля "Нашествие".

Музыкант отметил, что прочитал комикс, в котором, по его словам, происходят невероятные события и участвуют почти все супергерои, придуманные компанией DC, передает ТАСС.

"Мы по мотивам всей этой истории сочинили песню, для тех, кто читал, она будет о совершенно понятных вещах, для тех, кто не прочитает, она будет совершенно о другом. У нас получилось, рассказывая о Бэтмэне, не говорить об этом в лоб", - пояснил Булатов.

Вокалист Lumen рассказал, что это будет первое официальное издание серии комиксов про Бэтмена, посвященных одной законченной истории, которая называется "Металл". К подарочному формату будет прилагаться компакт-диск с этим сборником. В США специальную песню к выходу комикса записывала группа Sepultura.

ИСТОЧНИК KP.RU

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