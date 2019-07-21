Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к МКС

СЕГОДНЯ 03:36 2019-07-21T03:36:59+03:00

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К модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС) пристыковался пилотируемый корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа на борту. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Стыковка прошла штатно в автоматическом режиме в 01:48 мск 21 июля 2019 года. После этого экипажи приступили к подготовке открытия переходных люков: выравниванию давления между МКС и "Союзом", проведению контроля герметичности отсеков корабля и перехода в бытовой отсек. Там космонавты снимут и просушат свои скафандры.

Корабль доставил на станцию членов длительной экспедиции МКС-60/61 - космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавтов Эндрю Моргана из NASA и Луку Пармитано из ESA. Экспедиция выполнит около 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут проходить в автоматическом режиме - без участия экипажа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала в субботу с 1-й стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт") в 19:28 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU