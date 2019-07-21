2019-07-21T03:36:59+03:00
Наука

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к МКС

На станцию прибыли космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты NASA Эндрю Морган и ESA Лука Пармитано
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Международная космическая станцияМеждународная космическая станцияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

К модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС) пристыковался пилотируемый корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа на борту. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Стыковка прошла штатно в автоматическом режиме в 01:48 мск 21 июля 2019 года. После этого экипажи приступили к подготовке открытия переходных люков: выравниванию давления между МКС и "Союзом", проведению контроля герметичности отсеков корабля и перехода в бытовой отсек. Там космонавты снимут и просушат свои скафандры.

Корабль доставил на станцию членов длительной экспедиции МКС-60/61 - космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавтов Эндрю Моргана из NASA и Луку Пармитано из ESA. Экспедиция выполнит около 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут проходить в автоматическом режиме - без участия экипажа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала в субботу с 1-й стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт") в 19:28 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
НАТО призывает Иран освободить британский танкер
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу о Бэтмене
В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии
NASA проведет испытательный полет ракеты вокруг Луны
Apple разрабатывает аналог операционной системы Huawei
Lufthansa и British Airways приостановили полеты в Каир по соображениям безопасности
Венесуэла обвинила ВВС США в нарушении воздушного пространства страны
У берегов Западной Африки горит украинский траулер
Боевики за сутки обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме
В ЛНР назвали провокацией обстрел Первомайска накануне перемирия
Помпео: США "разочарованы" тем, что Анкара купила С-400
Белоруссия опровергла сообщения о войсках РФ в чернобыльный зоне
Рогозин: системы корабля "Союз МС-13" работают в штатном режиме
Не менее шести человек умерли из-за жары в США
Раздевающее людей приложение выставили на продажу
Посольство Украины в Индии испортило все бюллетени накануне выборов
Самолет упал на строительный магазин в Германии
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума
Блогер Эрик Давидыч присел 1200 раз в прямом эфире
С Байконура стартовал корабль "Союз МС-13" с международным экипажем
У берегов Стамбула вспыхнула яхта
Пушков прокомментировал претензии украинского министра к Зеленскому
В России резко подорожает красная икра и рыба
Посол Украины в Германии: доверие Киева к Берлину подорвано