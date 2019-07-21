Власти США объяснили суть информационных атак на примере споров о пицце

СЕГОДНЯ 04:03 2019-07-21T04:12:27+03:00

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Власти США дали шутливое объяснение того, как информационные атаки могут действовать на американское общество, используя для примера споры о том, может ли ананас быть начинкой для пиццы. Доходчивое наглядное пособие было размещено на сайте созданного на базе Министерства внутренней безопасности США (DHS) Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Листовка подготовленная Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры DHS

Как объяснили создатели инфографики, эта листовка должна помочь американцам идентифицировать "пропагандистские кампании России или любых других иностранных противников".

Так DHS рассказывает, что для разделения американского общества иностранные агенты могут заявлять в сети, что не любить ананас в пицце - "не по-американски". Также "агенты" могут использовать такие фразы, как "миллениалы разрушают пиццу".

"Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности разжечь актуальные проблемы в Соединенных Штатах. Они делают это не для того, чтобы выиграть спор; они хотят видеть нас разделенными", - заверяют в министерстве.

При этом в ведомстве хоть и шутливо, но признали, что на сегодняшний день нет "доказательств того, что Россия или какая-либо другая страна активно проводит информационные операции против начинок для пиццы".

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 29 мая спецпрокурор Роберт Мюллер сделал финальное заявление по «русскому делу Трампа», которое десятки следователей изучали почти два года. "Дело закрыто, я увольняюсь из генпрокуратуры и буду вести частную жизнь", — сказал он. Напомним, 45-го президента США почти сразу после победы на выборах-2016 обвинили в "сговоре с Кремлём".

ИСТОЧНИК KP.RU