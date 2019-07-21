2019-07-21T04:33:53+03:00
Спорт

Врачи ввели боксера Дадашева в искусственную кому

Отек мозга у спортсмена спал после трепанации черепа
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский боксер Максим ДадашевРоссийский боксер Максим ДадашевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские врачи ввели российского боксера Максима Дадашева в медикаментозную кому после проведенной срочной операции. Об этом сообщили в команде спортсмена.

Трепанация черепа прошла успешно, отек мозга у Дадашева спал, кровотечение остановлено. К боксеру вылетела его супруга, передает ТАСС.

Как писал ранее сайт kp.ru, в ночь на субботу в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) состоялся поединок 28-летнего Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Бой завершился досрочной победой Матиаса. Россиянин после 11-го раунда отказался от продолжения поединка. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание. В больницу его доставили в критическом состоянии, медики диагностировали тяжелый отек мозга. Было принято решение о срочной операции.

Это первое поражение Дадашева за всю его карьеру. В его профессиональной копилке 13 побед, 11 из которых завершились нокаутом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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