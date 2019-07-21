2019-07-21T09:56:11+03:00
Происшествия

Из психиатрической больницы в Московской области эвакуировали больше 70 человек

В учреждении произошел пожар
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Из психиатрической больницы в Московской области эвакуировали больше 70 человекИз психиатрической больницы в Московской области эвакуировали больше 70 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Московской области городском округе Дмитров произошел пожар в психиатрической больнице. Сообщение о пожаре диспетчерская служба спасателей получила около 1:30 ночи. На место происшествия экстренно выехали сотрудники пожарной охраны.

Из здания психиатрической больницы номер 9 эвакуировали 72 человек. Среди них пациенты и персонах медицинского учреждения. Всего площадь пожара составила десять квадратных метров. Его удалось потушить в короткие сроки.

- Пожар был на улице Вокзальной в городе Яхром. Его потушили через 20 минут после вызова. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 16 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что люди не пострадали. Теперь специалистам предстоит выяснить причины возникновения огня, а также установить виновных в этом лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Франции в стычке с «желтыми жилетами» пострадали трое полицейских
Лондон готов ввести санкции против Ирана из-за задержки их судна
Открытие избирательных участков на выборах в Верховную Раду Украины 2019: стартовали досрочные парламентские выборы
В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали больше 100 тысяч человек
В России набирает популярность новый вид туризма
Британия подозревает Россию в причастности к задержанию танкера Ираном
Рябков в Каракасе встретился с Мадуро
При стрельбе на севере Москвы ранения получили два человека
Правительство рекомендовало британским судам обходить Ормузский пролив
Зеленский показал в видеоролике ужасное состояние крейсера "Украина"
Врачи ввели боксера Дадашева в искусственную кому
Власти США объяснили суть информационных атак на примере споров о пицце
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к МКС
НАТО призывает Иран освободить британский танкер
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу о Бэтмене
В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии
NASA проведет испытательный полет ракеты вокруг Луны