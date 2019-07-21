Из психиатрической больницы в Московской области эвакуировали больше 70 человек
В Московской области городском округе Дмитров произошел пожар в психиатрической больнице. Сообщение о пожаре диспетчерская служба спасателей получила около 1:30 ночи. На место происшествия экстренно выехали сотрудники пожарной охраны.
Из здания психиатрической больницы номер 9 эвакуировали 72 человек. Среди них пациенты и персонах медицинского учреждения. Всего площадь пожара составила десять квадратных метров. Его удалось потушить в короткие сроки.
- Пожар был на улице Вокзальной в городе Яхром. Его потушили через 20 минут после вызова. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 16 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Отмечается, что люди не пострадали. Теперь специалистам предстоит выяснить причины возникновения огня, а также установить виновных в этом лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU