СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-21T09:56:11+03:00

Из психиатрической больницы в Московской области эвакуировали больше 70 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Московской области городском округе Дмитров произошел пожар в психиатрической больнице. Сообщение о пожаре диспетчерская служба спасателей получила около 1:30 ночи. На место происшествия экстренно выехали сотрудники пожарной охраны.

Из здания психиатрической больницы номер 9 эвакуировали 72 человек. Среди них пациенты и персонах медицинского учреждения. Всего площадь пожара составила десять квадратных метров. Его удалось потушить в короткие сроки.

- Пожар был на улице Вокзальной в городе Яхром. Его потушили через 20 минут после вызова. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 16 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что люди не пострадали. Теперь специалистам предстоит выяснить причины возникновения огня, а также установить виновных в этом лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU