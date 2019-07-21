Асад и Путин обменялись поздравлениями с 75-летем дипломатических отношений

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-21T12:36:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия и Сирия отмечают 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Оба президента направили друг-другу поздравительные телеграммы.

- Уверен, что совместными усилиями мы нанесем окончательное поражение силам террора на сирийской земле. Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления, - написано в письмо от президента России Владимира Путина.

Асад в свою очередь заявил, что Россия всегда была страной, которая соблюдала субординацию и не вмешивалась во внутреннюю политику страны, доказывая свое величие.

- Наш народ высоко ценит мужество и героизм, проявленные россиянами, которые внесли эффективный вклад в борьбу с терроризмом на всей территории Сирии. Мы гордимся исторической дружбой и братскими связями между нашими странами и народами и намерены развивать двусторонние отношения во всех сферах, - написал в послании Асад.

Помимо этого, президенты обменялись теплыми пожеланиями. Путин написал в телеграмме, что желает Асаду здоровья и успехов, а также ему и всем сирийцам мирной обстановки в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU