2019-07-21T12:36:23+03:00
Политика

Асад и Путин обменялись поздравлениями с 75-летем дипломатических отношений

Президент отправили друг другу телеграммы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Асад и Путин обменялись поздравлениями с 75-летем дипломатических отношенийАсад и Путин обменялись поздравлениями с 75-летем дипломатических отношенийФото: REUTERS
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Россия и Сирия отмечают 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Оба президента направили друг-другу поздравительные телеграммы.

- Уверен, что совместными усилиями мы нанесем окончательное поражение силам террора на сирийской земле. Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления, - написано в письмо от президента России Владимира Путина.

Асад в свою очередь заявил, что Россия всегда была страной, которая соблюдала субординацию и не вмешивалась во внутреннюю политику страны, доказывая свое величие.

- Наш народ высоко ценит мужество и героизм, проявленные россиянами, которые внесли эффективный вклад в борьбу с терроризмом на всей территории Сирии. Мы гордимся исторической дружбой и братскими связями между нашими странами и народами и намерены развивать двусторонние отношения во всех сферах, - написал в послании Асад.

Помимо этого, президенты обменялись теплыми пожеланиями. Путин написал в телеграмме, что желает Асаду здоровья и успехов, а также ему и всем сирийцам мирной обстановки в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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